За такие деньги — это худший отпуск: туристы недовольны отдыхом на Черном море

Фото: e1.ru/ Неблагоприятные погодные условия испытывают на прочность российских туристов на южных курортах Нынешний курортный сезон на российских южных направлениях стал настоящим экзаменом для путешественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии