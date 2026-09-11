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Николаев поручил помочь семье спасшего девочку якутянина

Николаев поручил помочь семье спасшего девочку якутянина

Глава Якутии Айсен Николаев поручил руководству Якутска помочь семье Дениса Кинкалака, спасшего тонущую девочку во Владивостоке, и будет ходатайствовать о его награждении.

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