Путин, Си Цзиньпин и Моди одновременно пожали друг другу руки на саммите БРИКС в Дели

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди одновременно пожали друг другу руки на церемонии открытия саммита БРИКС 2026 в индийской столице Дели.
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