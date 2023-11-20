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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Проворов лидирует по очкам (1+11) в «Коламбусе» в сезоне. Он сделал передачу в матче с «Филадельфией»

Защитник сделал голевую передачу в матче с «Филадельфией» (2:5) и с 12 (1+11) баллами в 19 играх лидирует среди игроков «Блю Джекетс», опережая Зака Веренски и Буна Дженнера, на счету которых по 11 очков.

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