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«Война прошлого»: сможет ли Польша победить Россию одними самолетами

«Война прошлого»: сможет ли Польша победить Россию одними самолетами

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, угрожавший накануне разгромить Россию силами Европы, пользуясь преимуществом в авиации, показал свою некомпетентность.

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