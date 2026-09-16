Происшествия
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Происшествия

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Воронежские полицейские задержали в Ярославле курьера мошенников, забравшего у пенсионерки почти 4 млн рублей

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории города Ярославля установлен и задержан подозреваемый в пособничестве телефонным мошенникам.

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