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Рядом с Москвой сбили более полусотни украинских беспилотников

Рядом с Москвой сбили более полусотни украинских беспилотников

Вечером 17 сентября и ночью 18 сентября украинские боевики направили на Москву беспилотники. По данным, опубликованным в канале главы столицы Сергея Собянина, за семь часов над Московским регионом сбили 58 вражеских дронов.

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