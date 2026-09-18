Рядом с Москвой сбили более полусотни украинских беспилотников

Вечером 17 сентября и ночью 18 сентября украинские боевики направили на Москву беспилотники. По данным, опубликованным в канале главы столицы Сергея Собянина, за семь часов над Московским регионом сбили 58 вражеских дронов.
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