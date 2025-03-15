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Царьград

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Доверие Штатов к Путину: Рубио указал на главное

Доверие Штатов к Путину: Рубио указал на главное

Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на вопрос о доверии Вашингтона к русскому президенту Владимиру Путину ушёл от прямого ответа, указав на главные вещи во внешней политике.

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