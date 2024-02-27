Андрей Бочкарев: Девелопер в Москве запатентовал технологию инновационного строительства

Суть инновации заключается в использовании пилонов безригельного железобетонного каркаса Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, крупная девелоперская компания получила в российской столице патент на технологию, позволяющую сократить сроки строительства до 10-15%.