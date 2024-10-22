Арест за арестом: как Павел Малков выстраивал вертикаль власти в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков известен своим жестким подходом к управлению кадрами. Он неоднократно говорил подчиненным о необходимости осознавать уровень ответственности, которая лежит на каждом чиновнике, и о том, что любые проявления коррупции будут сразу пресекаться.