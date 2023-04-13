В ЛНР обвинили США в гонении ВСУ «на убой» для политических дивидендов

Бывший глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник 13 апреля заявил, что Вашингтон гонит Вооруженные силы Украины (ВСУ) «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву.