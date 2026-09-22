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РЕН ТВ

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Белый дом запускает "Трамп ТВ" на фоне конфликта со СМИ

Белый дом запускает "Трамп ТВ" на фоне конфликта со СМИ

REUTERS/MIKE SEGAR Белый дом на своем YouTube-канале 21 сентября выпустил ролик, в котором велась трансляция нового телеканала, который, судя по названию, посвящен президенту США Дональду Трампу.

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