🔔 В пяти школах Красноперекопска тоже прозвенели последние звонки для выпускников Торжественные линейки провели для 118 11-классников и 238 9-классников.
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🔔 В пяти школах Красноперекопска тоже прозвенели последние звонки для выпускников Торжественные линейки провели для 118 11-классников и 238 9-классников.