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Самому популярному селфи в Интернете исполнилось 10 лет. Почему его называют «адовым»?

Самому популярному селфи в Интернете исполнилось 10 лет. Почему его называют «адовым»?

То самое селфи с церемонии Оскар 2014 года. Совместное селфи Эллен Дедженерес с Дженнифер Лоуренс, Ченнингом Татумом, Джулией Робертс, Кевином Спейси, Джаредом Лето, Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли, Брэдли Купером и Мэрил Стрип было сделано 2 марта 2014 года.

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