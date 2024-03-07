Самому популярному селфи в Интернете исполнилось 10 лет. Почему его называют «адовым»?

То самое селфи с церемонии Оскар 2014 года. Совместное селфи Эллен Дедженерес с Дженнифер Лоуренс, Ченнингом Татумом, Джулией Робертс, Кевином Спейси, Джаредом Лето, Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли, Брэдли Купером и Мэрил Стрип было сделано 2 марта 2014 года.