В подмосковном Селятино за убийство мужа жена расплатилась купюрами банка приколов

Женщина обещала любовнику 2 млн рублей и любовь до гроба.В подмосковном поселке Селятино Наро-Фоминского округа 38-летняя женщина подговорила нового любовника убить мужа, за что расплатилась с ним купюрами банка приколов.
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