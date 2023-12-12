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Марочко: у ВСУ возникли трудности с западной техникой из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в зоне СВО у украинских военных возникли трудности с полученными от западных стран вооружениями и техникой, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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