Марочко: у ВСУ возникли трудности с западной техникой из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в зоне СВО у украинских военных возникли трудности с полученными от западных стран вооружениями и техникой, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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