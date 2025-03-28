SHOT: местные жители сообщают о взрывах над Воронежской областью

Местные жители сообщают о взрывах над Воронежской областью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. "Местные жители рассказали SHOT, что было слышно от трех до пяти сильных взрывов в районе Электроаппаратного завода города Россошь.
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