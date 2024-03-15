Минцифры: портал госуслуг и платформа ДЭГ работают штатно

Портал госуслуг и платформа ДЭГ работают штатно. Об этом заявили в Минцифре РФ. Напомним, утром 15 марта система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работала со сбоями из-за высокой активности избирателей.
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