ТАСС: до окружения ВСУ в Великой Новоселке осталось около 300 метров

Российским войскам осталось пройти около трех сотен метров для того, чтобы полностью блокировать украинских военных в селе Великая Новоселка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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