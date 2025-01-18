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ТАСС: до окружения ВСУ в Великой Новоселке осталось около 300 метров

ТАСС: до окружения ВСУ в Великой Новоселке осталось около 300 метров

Российским войскам осталось пройти около трех сотен метров для того, чтобы полностью блокировать украинских военных в селе Великая Новоселка в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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