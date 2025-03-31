Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск: выборы в Висконсине решат судьбу США и всей западной цивилизации

Маск: выборы в Висконсине решат судьбу США и всей западной цивилизации

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что предстоящие выборы в Верховный суд штата Висконсин могут определить будущее страны и всей западной цивилизации.

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