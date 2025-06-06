Итоги ECOM Expo'25

ИМ

Ильяс Максутов

Алексей, добрый день! При копировании текста без рерайта не забывайте, пожалуйста, указывать источник: https://oborot.ru/news/itogi-ecom-expo25-kak-proshla-krupnejshaya-vystavka-tehnologij-dlya-internet-torgovli-i245133.html?utm_source=soc_rss&utm_medium=smmo&utm_campaign=vk_oborot С уважением, Ильяс Максутов, менеджер по маркетингу Оборот.ру — организатора ECOM Expo'25