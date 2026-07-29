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ИА Регнум

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Россияне вступились за украинок, на которых напал поляк в Испании

Россияне вступились за украинок, на которых напал поляк в Испании

В испанском аэропорту агрессивный поляк напал на двух украинок, сделавших ему замечание. Мужчина называл женщин «украинскими курвами» и «проститутками», а когда увидел, что его снимают — попытался выбить телефон и ударил женщину по руке.

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