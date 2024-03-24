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Ущерб от пожара в «Крокусе» предварительно оценили в 10 миллиардов рублей

Ущерб от пожара в «Крокусе» предварительно оценили в 10 миллиардов рублей

Страховщики предварительно оценили ущерб имуществу «Крокус Сити Холла».Пожар, который произошел вечером 22 марта, причинил имуществу «Крокус Сити Холла» огромный ущерб, который предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей.

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