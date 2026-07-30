Политолог Андрей Перла прокомментировал Alpha News телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.
Андрей Перла: Армения не сможет усидеть на двух стульях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анжелика Королева
Не та жопа у Армении, чтобы сидеть на двух стульях, не та...
Ответить
1 м.
И
Иринушка
Мне положить на проблемы пашиняна и тех, кто его дважды (!!!) выбирал. Это теперь наши враги, они сделали выбор. Я надеюсь , что мы полностью перекроем кислород и не поведемся на очередное дружбонародье.....
Ответить
1 м.
AS
Anatoly Shiyanov
а куда нам деваться! У нас там закрывают границу российские войска. И если мы уйдем оттуда, то неизвестно что будет с нашим югом? Об этом думать надо, а не двух стульях.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии