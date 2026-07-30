Андрей Перла: Армения не сможет усидеть на двух стульях

Анжелика Королева Не та жопа у Армении, чтобы сидеть на двух стульях, не та...

И Иринушка Мне положить на проблемы пашиняна и тех, кто его дважды (!!!) выбирал. Это теперь наши враги, они сделали выбор. Я надеюсь , что мы полностью перекроем кислород и не поведемся на очередное дружбонародье.....