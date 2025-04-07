Вирус COVID-19 сохраняет свою опасность – офис ВОЗ в РФ

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев сообщил, что COVID-19 сегодня входит в ряд сезонных инфекционных заболеваний, но при этом сохраняет опасность для здоровья.
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