Куда сходить: интересные мероприятия 2 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Севастопольский центр культуры и искусств (Севастополь, ул. Ленина, д. 25) «Полуфинал КВН в Севастополе», 16+ 2 октября, 19:00 Полуфинал восьмого сезона Официальной севастопольской лиги КВН соберет лучшие команды Севастополя, Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей.
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