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Мы соседи по планете

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Как проходила жизнь рабочего в СССР 50-х

Как проходила жизнь рабочего в СССР 50-х

В 1950-х Эдвард Кларк (Edward Clark) фотожурналист американского иллюстрированного издания LIFE провел пару дней в обычной семье рабочего в СССР чтобы сделать фоторепортаж о жизни простых советских граждан.

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