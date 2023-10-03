Семье Ракшиных запретили распоряжаться консолидированным участком в центре Новосибирска

Мэрии Новосибирска запретили выдавать разрешительную документацию на строительство на земельном участке в центре Новосибирска, который ранее семье Ракшиных удалось консолидировать под высотку на месте гостиницы «Центральная».
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