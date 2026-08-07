В продаже возник автодом, представляющий собой гибрид «Бычка» и «Тойоты»

Продавец выставил на продажу ЗИЛ «Бычок», который прошел полную реинкарнацию. Вместо заводского мотора под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель 3UZ объёмом 4,3 литра от Toyota Crown Majesta с пробегом всего 89 000 км.