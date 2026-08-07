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В продаже возник автодом, представляющий собой гибрид «Бычка» и «Тойоты»

В продаже возник автодом, представляющий собой гибрид «Бычка» и «Тойоты»

Продавец выставил на продажу ЗИЛ «Бычок», который прошел полную реинкарнацию. Вместо заводского мотора под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель 3UZ объёмом 4,3 литра от Toyota Crown Majesta с пробегом всего 89 000 км.

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