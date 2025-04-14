Организовать санаторно-курортную реабилитацию жителей Суджи призвал депутат

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" и депутат Госдумы, обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой организации санаторно-курортной реабилитации для жителей Суджи и Суджанского района Курской области, в понедельник 14 апреля 2025 года, РИА Новости со ссылкой на текст документа.