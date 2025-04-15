Врач Садыкова объяснила, почему мы часто болеем после отпуска

Постотпускной синдром — это временное состояние адаптации. Оно может проявляться как физическая усталость, снижение настроения и мотивации, трудности с концентрацией вниманияОтпуск — время перезагрузки, новых впечатлений и долгожданного отдыха.
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