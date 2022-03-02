Запад уже создавал «Украину» для провокаций против России

То, что происходит сегодня между Россией и Украиной, уже было в истории – и даже неоднократно. Мятежная провинция, которую накачивают оружием, борьба с русской культурой, интриги западных стран, масштабные военные действия и даже пятая колонна.
То, что происходит сегодня между Россией и Украиной, уже было в истории – и даже неоднократно. Мятежная провинция, которую накачивают оружием, борьба с русской культурой, интриги западных стран, масштабные военные действия и даже пятая колонна.
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