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Запад уже создавал «Украину» для провокаций против России

То, что происходит сегодня между Россией и Украиной, уже было в истории – и даже неоднократно. Мятежная провинция, которую накачивают оружием, борьба с русской культурой, интриги западных стран, масштабные военные действия и даже пятая колонна.

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