Аполлинария Орлова, опекун Нюши:– Нюша – очень любвеобильная и жизнерадостная собака. Её нашли в Подмосковье и привезли на передержку неравнодушные люди.
Весёлая Нюша
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Аполлинария Орлова, опекун Нюши:– Нюша – очень любвеобильная и жизнерадостная собака. Её нашли в Подмосковье и привезли на передержку неравнодушные люди.
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