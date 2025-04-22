"В течение трех дней". Трамп сделал заявление, отвечая на вопрос о Крыме

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о признании Украиной Крыма российской территорией, пообещал представить свой мирный план по Украине через три дня, видео момента опубликовала газета New York Post.
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