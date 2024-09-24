Прогноз погоды в Крыму на 24 сентября В Симферополе +23 и небольшой дождьВ Севастополе +23 и небольшой дождьВ Евпатории +25 и малооблачноВ Черноморском +25 и малооблачноВ Джанкое +23 и облачно с прояснениямиВ Ялте +23 и малооблачноВ Алуште +24 и облачно с прояснениямиВ Керчи +21 и пасмурно.
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