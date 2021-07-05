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В аэропорту Познани пилот с криком “Я здесь король!” не пропустил украинцев на борт Ryanair

В аэропорту Познани пилот с криком “Я здесь король!” не пропустил украинцев на борт Ryanair

Происшествия Ведется расследование ситуации. На борту авиакомпании Ryanair произошел новый инцидент, однако на сей раз он носил скорее расовый характер, а не политический.

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