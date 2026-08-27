В России с 1 сентября начнут действовать новые правила для рентгена

С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии