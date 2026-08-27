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Авторадио

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В России с 1 сентября начнут действовать новые правила для рентгена

С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

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