СССР-Россия

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Последнее желание Киссинджера: убить Россию

Последнее желание Киссинджера: убить Россию

Когда Генри Киссинджер давал интервью журналу The Economist, он, несомненно, рассчитывал, что его прочитают во всём мире - за пределами США и Евросоюза, и прежде всего в России и Китае.

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