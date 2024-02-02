Кличко: на Украине надо объявить новую мобилизацию для ротации военнослужащих

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо объявить новую мобилизацию граждан. Своим мнением по этому поводу глава столичной администрации поделился в ходе интервью для французского журнала Le Point.
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