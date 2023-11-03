Кто-то из коллег воровал еду мужчины, но однажды он добавил в неё слабительное

Случалось ли, что на работе кто-то съедал вашу еду? А может, это происходило систематически? Один мужчина рассказал, что борьба с вором его обедов была безрезультатной, пока ему не подсказали один хитрый способ, как можно быстро разоблачить и наказать воришку.