В Оренбургской области полицейские провели информационно-профилактическую акцию «День профилактики дистанционных хищений»

В рамках еженедельной информационно-профилактической акции «День профилактики дистанционных хищений» 4 июня сотрудники полиции на территории обслуживания МУ МВД России «Оренбургское» провели беседы с жителями города и Оренбургского района.
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