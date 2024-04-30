Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское за сутки поднялся на 7 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском утром во вторник составил 1221 сантиметр. За прошедшие сутки уровень воды поднялся на семь сантиметров, следует из Telegram-канала правительства Тюменской области.
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