«Рейхстаг-2026» уже начался? Зачем Германия идет на опаснейшую эскалацию

Берлин идет на резкую эскалацию напряженности в немецко-российских отношениях, предпринимая против Москвы беспрецедентно враждебные демарши.
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