Как можно разрушить благополучное государство. Итоги 4-месячной войны Израиля с террористами ХАМАС Заметили ли вы, как тихо, практически без бравурных статей и интервью героев больших и малых побед над террористами встречает Израиль окончание первых 4-х месяцев блицкрига, который 7 октября прошлого года обещал премьер-министр Нетаньяху? Помните, как тогда был поражён практически весь мир его заявлением?Сектор Газа нужно уничтожить, а население, в полном составе, как поддерживающих террористов, вытеснить в другие страны или регионы.