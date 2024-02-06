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Как можно разрушить благополучное государство. Итоги 4-месячной войны Израиля с террористами ХАМАС

Как можно разрушить благополучное государство. Итоги 4-месячной войны Израиля с террористами ХАМАС

Как можно разрушить благополучное государство. Итоги 4-месячной войны Израиля с террористами ХАМАС Заметили ли вы, как тихо, практически без бравурных статей и интервью героев больших и малых побед над террористами встречает Израиль окончание первых 4-х месяцев блицкрига, который 7 октября прошлого года обещал премьер-министр Нетаньяху? Помните, как тогда был поражён практически весь мир его заявлением?Сектор Газа нужно уничтожить, а население, в полном составе, как поддерживающих террористов, вытеснить в другие страны или регионы.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
По своим военным действиям Израиль превзошел Гитлера и его режим. Вот так своими действиями изо народа-жертвы геноцида, жертвы холокоста Израиль превратился в террористическое государство, как и хохлостан и те кто финансирует и поставляет этим преступным режимам вооружение.
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