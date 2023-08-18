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«Скучал по борщу». Джален Рейнольдс и Луи Лабери вернулись в Казань и прошли медобследование

«Скучал по борщу». Джален Рейнольдс и Луи Лабери вернулись в Казань и прошли медобследование

Игроки УНИКСа Джален Рейнольдс и Луи Лабери вернулись в Казань, где прошли медобследование перед подготовкой к новому сезону.

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