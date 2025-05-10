Казахский ветеран спорта успешно завершил грандиозный велопробег "Ташкент-Москва" в честь Победы

Хурсанд Шеров финишировал в русской столице, закончив масштабный марафон, стартовавший в столице УзбекистанаИзвестный оперный певец Казахстана и заядлый велосипедист 66-летний Хурсанд Шеров завершил большой веломарафон, начавшийся в Ташкенте.
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