1657-й день спецоперации. На Украине опубликованы подробности мирного плана в американской версии — бандеровцам не понравилось Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Армия России развивает успехи на всех участках — за исключением Краснолиманского (север ДНР), на котором враг, неся огромные потери, непрерывно атакует.
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