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Очередное выступление Трампа перед публикой пришлось задержать из-за нарушения правил безопасности

Очередное выступление Трампа перед публикой пришлось задержать из-за нарушения правил безопасности

Как сообщает американское издание The New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на прошлой неделе очередное выступление кандидата в президенты США Дональда Трампа вновь сопровождалось проблемами с правилами безопасности.

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