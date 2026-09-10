Сотрудникам «Казметростроя» вручили свидетельства о занесении на Доску почета РТ

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ Председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров встретился с коллективом «Казметростроя» и вручил 12 сотрудникам предприятия свидетельства о занесении на Электронную доску почета Татарстана.
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