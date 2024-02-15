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Свежие комментарии

Песков назвал уловкой США публикации о "планах" РФ по ядерному оружию в космосе

Слухи якобы о планах России разместить ядерное оружие в космосе и заявления о проведении в США закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности" являются очередной уловкой Белого дома, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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